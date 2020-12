Calciomercato Milan, scambio e beffa | Maldini superato!

Il Milan rischia di veder sfumare il colpo per l’anno prossimo: beffa in Serie A, in Italia con lo scambio

In attesa del big match contro la Lazio all’antivigilia di Natale, il Milan di Stefano Pioli potrebbe incassare un clamoroso sorpasso per uno degli obiettivi in vista della riapertura del calciomercato invernale. La dirigenza rossonera, dunque, rischia di vedere sfumare il centrocampista: il Napoli di Gattuso può superare Maldini.

Calciomercato, niente Milan: scambio con il Napoli

Una lunga lista di pretendenti per gennaio che, tuttavia, potrebbe vedere trionfare il Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Milan, Napoli, Roma e Barcellona sarebbero sulle tracce del gioiello del Siviglia Joan Jordan. Il centrocampista spagnolo, perno insostituibile di Lopetegui, è uno dei nomi caldi per la Serie A.

A spuntarla rischia però di essere il Napoli di Rino Gattuso, disposto a mettere sul piatto Lobotka in uno scambio già a gennaio. Lo slovacco conosce già il calcio spagnolo, avendo un passato al Celta Vigo, e può quindi sbloccare la situazione in favore del club di De Laurentiis.

Un’amara beffa per la società di via Aldo Rossi che con ogni probabilità dovrà optare per nuove idee in mediana.