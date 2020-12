Atalanta, tapiro d’oro a Gomez | La versione del ‘Papu’

Striscia la Notizia arriva in casa Atalanta per dare il tapiro d’oro al Papu Gomez, ma la reazione è inaspettata: la versione del capitano arriva sui social

Non è certamente un bel periodo per il Papu Gomez all’interno dell’Atalanta. Infatti nelle ultime due partite su tre l’argentino è rimasto in panchina o addirittura non è stato convocato. Quest’oggi per lui arriva anche la consegna del tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, ma l’accoglienza a Valerio Staffelli non è delle migliori. Il Papu poi svela la sua versione dei fatti su Instagram.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, torna di moda il figlio d’arte | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Fiorentina, l’annuncio di Pirlo su Dybala

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, Buffon l’intramontabile | Può rinnovare ancora!

Atalanta, Papu Gomez scaglia il tapiro d’oro a terra: la sua versione su Instagram

Continua ad essere molto nervoso il Papu Gomez, sicuramente per la lite con il tecnico Gian Piero Gasperini e per la situazione creatasi. Oggi a presentarsi dal numero dieci della ‘Dea’ è l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, pronto a consegnargli il tapiro d’oro. L’attaccante nerazzurro però non reagisce bene e scaglia il “premio” contro l’inviato, fortunatamente senza colpirlo.

Dopo alcune ore arriva la smentita proprio di Gomez, che attraverso il suo profilo Instagram sottolinea che non ha lanciato nulla contro l’inviato, ma che ha solamente scelto di non rispondere alle domande e di non accettare il premio. Questa sera sicuramente verranno sciolti i dubbi con il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia, resta comunque molto nervosismo nel momento del Papu.