Calciomercato, scambio ‘anti’ Inter e Juventus! Cifre e dettagli

Inter e Juventus sono sempre molto attive sul fronte calciomercato per rinforzare le rispettive rose di Conte e Pirlo: doppia beffa in arrivo

Non solo in campionato, ma anche sul fronte calciomercato: Inter e Juventus si daranno battaglia nei prossimi mesi per gli stessi obiettivi. I due top club d’Italia avrebbero intenzione così di rinforzare le rispettive rose affidandosi a giocatori di assoluto valore per il futuro.

Calciomercato, assalto a Firpo: scambio Barcellona-City

E così potrebbe arrivare una doppia beffa per nerazzurri e bianconeri. L’idea suggestiva è quella di uno scambio tra Manchester City e Barcellona per l’obiettivo dell’Inter, Junior Firpo, accostato con costanza in estate nella possibile trattativa per Lautaro Martinez. Inoltre, lo scambio avverrebbe con l’altra esterno talentuoso Zinchenko, laterale ucraino del City, nel mirino della Juventus.

Al momento sarebbe soltanto un’ipotesi di scambio interessante in ottica futura: continua il lavoro senza sosta, in aggiunta, di Inter e Juventus che starebbero vagliando profili funzionali alle idee di gioco di Pirlo e Conte.

Possibile doppio addio per gli obiettivi di mercato per nerazzurri e bianconeri in vista della prossima stagione. Firpo e Zinchenko verso un’idea di scambio avvincente.