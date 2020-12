Calciomercato Juventus, scambio due per uno in Serie A! Tutti i dettagli

Il Napoli sta per mettere in piedi un maxi-scambio per arrivare a un obiettivo bianconero

Per riuscire a strappare Jordan Veretout alla Roma e fare uno sgarro alla Juventus, il Napoli starebbe preparando un maxi scambio da proporre alla dirigenza giallorossa. Il primo elemento non può che essere Milik, oramai ai margini della rosa e che in estate poteva vestire il bianconero: l’attaccante potrebbe essere l’ottimo sostituto di Dzeko, soprattutto in vista della tripla competizione che vedrà la Roma impegnata sia in Europa League che in Serie A, oltre alle possibili quattro sfide per la Coppa Italia. Un profilo che alla Juve continua a piacere, ma che rischia di non poter arrivare.

Calciomercato Juventus, Gattuso anticipa tutti

Il secondo elemento che si andrebbe a inserire nello scambio sarebbe Meret: chiuso da Ospina, spesso preferito da Gattuso come portiere titolare, il giovanissimo estremo difensore potrebbe essere l’investimento più logico per la Roma, che in questa prima parte di stagione ha visto scendere in campo da titolare Mirante, sostituito da Pau Lopez solo nei momenti di difficoltà fisica. Con l’arrivo dell’ex Udinese, Fonseca chiuderebbe l’alternanza tra i pali assicurandosi un titolare che può garantire sicurezza anche per i prossimi anni, vista la giovanissima età.

Milik è attualmente valutato 18 milioni di euro dal Napoli, mentre Meret 25: per la Roma, però, la seconda valutazione dei due giocatori, insieme, arriva a un massimo di 30 milioni, anche considerato lo stop dell’attaccante polacco, fermo da oramai sei mesi. Con Veretout valutato 45 milioni di euro sarà necessario aggiungere un conguaglio che permetterebbe al Napoli, però, di sgravarsi da due giocatori non titolari e di assicurarsi, invece, un elemento fondamentale per il centrocampo di Gattuso.