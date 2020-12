Calciomercato Juventus, colpo dal Liverpool | Arriva l’annuncio

La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione di acquistare Mohamed Salah dal Liverpool: l’egiziano coi Reds non è più felice e vorrebbe andar via

Il rendimento di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool ha inevitabilmente attirato gli occhi di tanti top club europei. Su tutti, quelli della Juventus, che vorrebbe sfruttare l’occasione e accaparrarsi uno dei migliori giocatori del mondo. Arriva infatti la rivelazione sull’eventuale addio dell’egiziano, che pare non sia più facile al Liverpool.

Juventus, la rivelazione su Salah dell’ex compagno

Le parole sono di Mohamed Aboutrika, che ha dichiarato a BeIn Sports: “Ho chiamato Salah e gli ho chiesto del Liverpool, lui era molto arrabbiato. So che non è più felice lì e mi ha detto anche il motivo, ma non posso rivelarlo. Per me i Reds lo cederanno per motivi economici”.