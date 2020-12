Calciomercato Milan, ESCLUSIVO | Addio Calhanoglu: erede in Bundesliga!

Il Milan è pronto a salutare Hakan Calhanoglu: il sostituto del 10 rossonero arriva direttamente dalla Bundesliga

In casa Milan, dopo il bel successo sul Sassuolo che ha mantenuto i rossoneri in testa alla classifica di Serie A, il chiodo fisso si chiama calciomercato. Il 2021 può portare diversi nomi in orbita rossonera, con Maldini che sta già sondando il terreno per l’erede di Hakan Calhanoglu: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio e beffa | Maldini superato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Sostituto dalla Serie A

Calciomercato Milan, Roma superata: ecco l’erede di Calhanoglu

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il Milan avrebbe spinto sull’acceleratore per quello che con ogni probabilità sarà il sostituto di Calhanoglu, in scadenza a giugno, sulla trequarti rossonera. Si tratta di Aymen Barkok, fantasista marocchino in forza all’Eintracht Francoforte e accostato anche alla Roma.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club di via Aldo Rossi avrebbe infatti già superato la concorrenza dei capitolini per il 22enne, in scadenza tra un anno e mezzo con la squadra tedesca. Ci sarebbero stati, inoltre, contatti recenti per Barkok, con Roma ed il Siviglia di Monchi ma il Milan avrebbe accelerato per l’acquisto del classe ’98, valutato 15 milioni di euro dall’Eintracht.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘acconto’ per il gioiello | Inter e Juventus ko!

LEGGI ANCHE >>>Milan, Ibrahimovic allo scoperto | “Ecco quando smetterò”

I rapporti tra la dirigenza rossonera e quella tedesca, visto anche il doppio affare Rebic-Andrè Silva, sono eccellenti: Maldini proverà a regalare a Pioli il marocchino, a segno 2 volte in stagione con 3 assist vincenti e 13 presenze tra campionato e coppe.