Calciomercato Milan, sogno in attacco | Sfida a Juventus e Inter

Il Milan continua a vincere in campionato: ancora tre punti preziosi senza Ibrahimovic. La dirigenza rossonera pensa al sogno in attacco in caso di Champions

Saranno settimane intense in casa Milan tra il calciomercato e il campionato. La compagine rossonera, guidata da Stefano Pioli, continua ad entusiasmare tutti in Serie A con un’altra vittoria convincente in casa del Sassuolo. Anche senza Ibrahimovic, Kessie e compagni hanno dimostrato di essere micidiali raccogliendo ancora risultati più che positivi. Ora la dirigenza starebbe pensando anche a nuovi rinforzi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, assalto a Karim Benzema: regalo di Champions

Come svelato dal portale spagnolo “Diario Gol” il contratto di Karim Benzema con il Real Madrid è in scadenza nel giugno 2022: non ci sarebbe l’idea di rinnovarlo e così l’attaccante francese potrebbe partire in estate. Il presidente Florentino Perez potrebbe così pensare alla sua cessione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro proprio per questo motivo.

Anche Juventus e Inter si sarebbero mosse nelle scorse settimane per chiedere informazioni, ma in caso di qualificazione alla Champions Karim Benzema potrebbe rappresentare il regalo tanto atteso dopo anni di purgatorio.

Continua il lavoro del Milan in ottica futura con la possibilità di arrivare ad interventi mirati e di assoluto valore per la compagine rossonera, voglioso di tornare protagonista in Europa.