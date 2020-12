Calciomercato Milan, non solo Jovic | Altro colpo dal Real Madrid

Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un altro colpo in casa Real Madrid: torna d’attualità Jovic ma non è l’unico profilo nel mirino

Anche senza Ibrahimovic, il Milan ha saputo trovare risorse per proseguire nella sua striscia positiva in campionato e mantenere il primato in classifica. Nonostante questo e nonostante le dichiarazioni secondo cui il club non sia alla ricerca di un vice dello svedese, è possibile che si cerchino ugualmente occasioni per rinforzare la squadra in attacco e legittimare la candidatura alla corsa scudetto.

Calciomercato Milan, occasione Mariano Diaz

I rossoneri hanno rimesso nel mirino Luka Jovic, obiettivo già nelle passate finestre di mercato. Ma qualora le condizioni non permettessero di arrivare al serbo, in casa Real Madrid potrebbe essere un altro il profilo che farebbe caso al Diavolo. Vale a dire, Mariano Diaz.

Secondo ‘Don Balon’, l’attaccante potrebbe essere ceduto dai ‘Blancos’ per una cifra decisamente più abbordabile. Le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero bene con l’impianto tattico della squadra di Pioli e si tratterebbe di un giocatore in grado di fornire una interessante alternativa offensiva. Lo spagnolo con origini dominicane è stato schierato solamente per tre volte da Zidane in tutta la stagione e si guarda intorno alla ricerca di una occasione per potersi rilanciare. In rossonero, non troverebbe lo status da inamovibile, ma sicuramente potrebbe entrare nelle rotazioni offensive.