Calciomercato Juventus, due cessioni per il colpo stellare | Arriva a gennaio!

La Juventus disegna il clamoroso colpo per la riapertura del calciomercato invernale: pronti due addii

Il calciomercato della Juventus, già nella sessione di gennaio, può portare ad un super colpo agli ordini di Andrea Pirlo. Il CFO Paratici prepara l’assalto al top player, con un doppio addio per far spazio al clamoroso ritorno: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dal Liverpool | Arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tentativo per Alaba | C’è anche una big inglese

Calciomercato Juventus, Pogba già a gennaio: ecco cosa manca

Un colpo per il quale la Juventus, ormai da tempo, pianifica una strategia ben definita. Pogba nuovamente a Torino, visto anche il rapporto ormai logoro tra il francese e lo United, è molto più di un’idea. Stando a quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini su Twitter, nell’ultimo blitz di mercato i vertici bianconeri avrebbero pensato ad un ritorno, in prestito, del nazionale transalpino.

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Per rendere fattibile l’operazione, saranno necessarie due uscite. La prima potrebbe essere quella di Ramsey, valutato 20 milioni. Discorso analogo per Bernardeschi, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero sin dalla scorsa estate e che potrebbe salutare per 23 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un difensore verso la Spagna | Il punto

Lo United lascerà partire Pogba per non meno di 55-60 milioni di euro, con l’ingaggio del francese che al netto degli sponsor si aggira attualmente sui 15 milioni lordi a stagione. La Juventus ci pensa: Pogba può tornare a vestirsi di bianconero.