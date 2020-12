Calciomercato Serie A, l’ex dalla Premier League si offre alle big

Calciomercato Serie A, un ex del nostro campionato può tornare a gennaio: affare in arrivo dalla Premier League

Il mercato di gennaio, nonostante tutti i condizionamenti economici derivanti dall’emergenza coronavirus, può regalare ugualmente occasioni e affari importanti. I prezzi di diversi giocatori sono destinati a calare e le società, sia in fase di acquisto che di cessione, valutano formule creative che possono favorire determinate trattative. In Serie A, le big all’opera per rinforzarsi, cercando di contemperare le esigenze tecniche con quelle di bilancio.

Calciomercato Serie A, il ritorno di Rudiger: il Chelsea fa il prezzo

Antonio Rudiger, ex Roma, è uno dei possibili cavalli di ritorno per la sessione invernale. Il difensore tedesco, 27 anni, appare ormai fuori dai piani tecnici del Chelsea. L’esperienza in Serie A al giocatore è piaciuta e non gli dispiacerebbe tornare in un campionato che ha saputo esaltarlo. Ci ripensano proprio i giallorossi, ma non soltanto loro.

In corsa infatti anche le varie Juventus, Inter e Milan. Il giocatore, tramite intermediari a lui vicini, può offrirsi alle grandi del nostro campionato. Il Chelsea, dal canto suo, sembra poter aprire a una cessione a condizioni anche abbastanza favorevoli. L’ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto e una valutazione compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro.