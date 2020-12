Calciomercato, esonero UFFICIALE in Serie A | Il comunicato

Un esonero ventilato nelle scorse ore dopo la sconfitta contro il Benevento: il Genoa licenzia Rolando Maran

“Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”. Così il club rossoblù sul proprio sito ufficiale, ha salutato Ronaldo Maran sollevando il tecnico dalla guida del Genoa.

Pronto a sostituire Maran Davide Ballardini che, con ogni probabilità, sarà annunciato nelle prossime ore. Il Genoa, in piena crisi di risultati e classifica (penultimo, 7 punti in 13 gare), viene da soli due punti conquistati nelle ultime cinque uscite in Serie A.