Juventus-Fiorentina, l’annuncio di Pirlo su Dybala

Juventus-Fiorentina, il tecnico bianconero Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: ecco come sta Dybala

La Juventus chiude il suo 2020 con la sfida interna contro la Fiorentina. Bianconeri ancora a -4 dalla vetta della classifica e che dopo la brillante vittoria contro il Parma vogliono dare continuità ai propri risultati. Il tecnico Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia del match contro i viola in conferenza stampa, presentando la sfida e dando indicazioni di formazione.

Juventus-Fiorentina, Pirlo: “Dybala ci sarà”

“La Fiorentina è una ottima squadra – ha spiegato – Vivono un momento difficile e dovremo stare attenti, ma vogliamo chiudere il 2020 al meglio. A Parma abbiamo avuto lo stesso spirito visto con il Barcellona, eravamo arrabbiati per non aver vinto con l’Atalanta, la chiave è stata la testa. Siamo in crescita ma abbiamo ancora grandi margini. Dybala? Si è allenato un po’ con noi e un po’ con la squadra. Penso possa esserci per la partita. Ci sarà anche Demiral. Invece Arthur non ce la fa”.