Napoli, infortunio Koulibaly | Il comunicato UFFICIALE

Piove sul bagnato in casa Napoli, dopo i recenti insuccessi dell’ultimo periodo. I partenopei perdono, infatti, Kalidou Koulibaly per infortunio. Le ultime sulle condizioni del difensore

Koulibaly è tornato a fornire grandi prestazioni in questa stagione con la maglia del Napoli. Il periodo, però, non è semplice per gli uomini di Gennaro Gattuso che sono stati sconfitti negli scontri diretti contro Inter e Lazio per i primi posti in classifica. Piove sul bagnato inoltre per i partenopei che saranno costretti a fare a meno di una delle colonne della squadra: stiamo parlando proprio di Kalidou Koulibaly. Ecco le ultime sulle condizioni del centrale.

Napoli, Koulibaly va KO: le ultime sul suo infortunio e il comunicato

Il Napoli ha appena aggiornato sulle condizioni del suo centrale. Di seguito il comunicato ufficiale della società campana: “Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni”.