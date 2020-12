Calciomercato Inter, l’Arsenal prepara il doppio colpo | Juventus superata

L’Arsenal ha in mente un doppio colpo: Eriksen dall’Inter e Isco dal Real Madrid, con la Juventus superata

L’Arsenal sta disputando una pessima stagione in Premier League: solo 14 punti conquistati in 14 gare, troppo pochi per una squadra che aspira ai vertici del campionato. I Gunners si sono fiondati sul mercato per rinforzare la rosa di Mikel Arteta e avrebbero individuato in Christian Eriksen uno dei calciatori a cui affidarsi. L’Inter vorrebbe cederlo, anche perché il trequartista danese non rientra nei piani di Antonio Conte e il suo è un ingaggio -circa 7 milioni l’anno- molto pesante.

Inter, l’Arsenal vuole anche Isco oltre Eriksen

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, l’Arsenal ha due obiettivi per rinforzare la trequarti offensiva. Oltre a Christian Eriksen, infatti, i Gunners vogliono anche Isco dal Real Madrid. A lungo seguito dalla Juventus, lo spagnolo è in uscita e Florentino Perez ha fissato il prezzo sui 20 milioni di euro. Per i bianconeri si tratterebbe di una beffa, vista la qualità del giocatore e il suo costo così basso. Con Isco e il trequartista dall’Inter, Arteta potrebbe rialzare le sorti della squadra visto che sono due sue richieste.