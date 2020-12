Calciomercato Inter, top a zero dalla Premier | Nerazzurri in vantaggio!

Il centrocampista olandese Wijnaldum è in scadenza di contratto con il Liverpool. L’Inter prova a regalare a Conte il top player

L’Inter è concentrata sullo scudetto, obiettivo principale della stagione, e sul prossimo impegno in Serie A fuori casa contro l’Hellas Verona (in programma domani alle 18:30). I nerazzurri, però, non perdono di vista i temi riguardanti il calciomercato, con la finestra invernale ormai alle porte, e continuano a cercare possibili opportunità per rinforzare la rosa. Conte aveva chiesto alla società un intervento a centrocampo e un nome possibile è quello di Georginio Wijnaldum, fuoriclasse in forza al Liverpool e assoluto protagonista delle ultime straordinarie stagioni dei Reds.

Calciomercato Inter, Wijnaldum in scadenza: i nerazzurri studiano il colpo

Occhi sul calciomercato. L’Inter e il proprio tecnico vogliono rinforzare la rosa con l’acquisto di giocatori importanti a livello internazionale. Un’opzione possibile per i nerazzurri potrebbe essere Wijnaldum, fuoriclasse del Liverpool tra i protagonisti degli importanti successi degli ultimi anni degli inglesi.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno ed è possibile che la ‘Beneamata’ riesca a prenderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, la società milanese sarebbe in vantaggio per l’olandese. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe, infatti, anche il Barcellona, che, però, è in difficoltà a causa dei problemi societari e non solo.

Wijnaldum potrebbe avere le caratteristiche giuste per Conte, che chiede un rinforzo importante a centrocampo. Intrigo di mercato internazionale da tenere d’occhio, con possibili novità e incontri a breve.

