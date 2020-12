Calciomercato Inter e Juventus, escluso da Koeman | Sfida per il top

Inter e Juventus continuano a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: occasione per il top player in vista della prossima stagione

Novità in vista della prossima stagione con occasioni da prendere al volo per Inter e Juventus. I due top club d’Italia continuano a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione per rinforzare le rispettive rose a disposizione rispettivamente di Conte e Pirlo.

Calciomercato Inter e Juventus, sogno Busquets

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il centrocampista spagnolo del Barcellona, Sergio Busquets, non rientra più nei piani della formazione blaugrana guidata da Ronald Koeman. E così l’idea suggestiva per Inter e Juventus potrebbe essere proprio questa con il sogno per i nerazzurri già a gennaio. Occhio anche al club bianconero in caso di addio di Ramsey o Bernardeschi.

L’esperto giocatore del Barcellona guadagna circa 9 milioni a stagione con il contratto in scadenza nel 2023: il suo addio potrebbe avvenire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

In casa Barcellona potrebbero arrivare così cessioni eccellenti dopo quelle di Vidal e Suarez della scorsa estate.