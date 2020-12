Calciomercato Juventus, svolta per l’addio | Ok del calciatore

La Juventus inizia a pensare al prossimo calciomercato e potrebbe essere in arrivo una nuova operazione in uscita: c’è la svolta

Nuova giornata di campionato in vista e la Juventus vuole scendere in campo solo per vincere e ottenere il secondo successo consecutivo dopo la buona prova in quel di Parma, dove è arrivato un 0-4 netto e convincente. I bianconeri hanno vinto due gare di fila in campionato soltanto una volta in questa stagione.

L’inizio della Serie A ha portato a tanti alti a bassi alla compagine allenata da Andrea Pirlo che ora sta lavorando per rialzarsi una volta per tutte e tornare a competere per le prime posizioni in classifica, visto che attualmente il Milan è in vetta con quattro punti di vantaggio.

Calciomercato Juventus, Khedira verso l’addio: c’è l’ok all’Everton per gennaio

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare per il futuro e pensa alle operazioni da compiere nel mercato di gennaio sia in entrata che soprattutto in uscita, visto che serve prima qualche cessione per effettuare acquisti.

Un calciatore in cerca di una nuova squadra è sicuramente Sami Khedira, mai convocato in questa stagione e fuori dal progetto di Andrea Pirlo. Per il tedesco la svolta potrebbe essere vicina: secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, sarebbe arrivato l’ok del calciatore per il trasferimento in Premier League, all’Everton di Ancelotti.

Questa potrebbe essere sicuramente un’ottima notizia per le casse bianconere, visto che Khedira ha un ingaggio di 6 milioni di euro nonostante le zero presenze in questa stagione.