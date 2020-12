Calciomercato Milan, colpo a zero in difesa | Ecco l’ex Juventus

Benatia è in scadenza di contratto con l’Al-Duhail e il Milan starebbe pensando al suo acquisto per rinforzare la difesa

Il Milan è ancora in testa in Serie A. Dopo 13 giornate, i rossoneri sono primi in classifica con un totale di 31 punti, a +1 dai cugini rivali dell’Inter. Maldini e la società continuano, inoltre, ad occuparsi di calciomercato, con la sessione invernale ormai alle porte. I ‘Diavoli’, in particolare, vorrebbero trovare un rinforzo in difesa e starebbero a una vecchia conoscenza della massima serie: si tratta di Mehdi Benatia, attualmente in forza all’Al-Duhail.

Calciomercato Milan, Benatia in scadenza a gennaio: i rossoneri ci pensano

La finestra di mercato invernale si avvicina e il Milan pensa a possibili acquisti. I rossoneri vorrebbero rinforzare il reparto difensivo e, secondo quanto riportato da ’90min.com’, starebbero pensando a Benatia. Il marocchino, attualmente all’Al-Duhail (squadra della Qatar Stars League), è in scadenza di contratto a gennaio e la società milanese potrebbe acquistarlo a parametro zero.

Il difensore 33enne non rispecchia il progetto giovani della dirigenza, ma ha tanta esperienza internazionale e conosce bene il nostro campionato, avendo militato nell’arco di 9 anni nell’Udinese, nella Roma e nella Juventus. Potrebbe dare più sicurezza al reparto difensivo e portare maggiore concretezza all’interno della squadra.

Da verificare, sicuramente, la sua tenuta fisica, essendo stato lontano un anno dal calcio che conta. Situazione da monitorare: possibile che il Milan decida di affondare il colpo a breve.

E.T.