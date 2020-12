Calciomercato Milan, Pioli detta la linea | Nuovo scenario

Il Milan è pronto a intervenire sul calciomercato, ma nel rispetto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio

Sono giorni cruciali per tutti i club di Serie A per impostare la prossima sessione di calciomercato. Il Milan è da tempo alla ricerca di un difensore e sta valutando anche l’arrivo di un vice-Ibrahimovic. Stefano Pioli ha parlato della rosa a sua disposizione in conferenza stampa: “Rosa corta? No, assolutamente no. Ho a disposizione una squadra giovane, pronta e forte. Tutte le squadre a volte hanno 6 assenze in una partita. Mi auguro di avere qualche giocatore in più dopo la sosta, che alcuni recupereranno. Possiamo contare su tutti i nostri giocatori, per questo i risultati sono importanti”.

Pioli indirizza il calciomercato del Milan: lo scenario

Le parole di Stefano Pioli indicano il tenore che i rossoneri avranno sul mercato. Valutazioni in corso, ma alla fine, anche considerando la crescita di Rafael Leao e di Colombo, il Milan potrebbe restare com’è in attacco. L’operazione probabilmente più urgente per i rossoneri è legata alla difesa con Kabak e Simakan primi nomi. In ogni caso, sarà un mercato piuttosto ristretto, in cui il club milanese si muoverà attraverso occasioni. Una di queste potrebbe essere Gomez ma solo a zero o a costi molto ridotti.