Calciomercato Roma, addio immediato | Rescissione ad un passo!

In vista della riapertura del calciomercato invernale, la Roma prepara la rescissione: addio vicinissimo

A meno di due settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, in casa Roma sembrerebbe vicina la svolta per il futuro di un pedina di Paulo Fonseca. Addio ad un passo per il giocatore che sta per dire addio alla Serie A: novità per la rescissione contrattuale.

Calciomercato Roma, rescissione vicina: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Roma avrebbe ormai deciso di salutare Javier Pastore. Il portale spagnolo sottolinea come la società capitolina stia lavorando, e sia a buon punto, per la rescissione del trequartista argentino.

L’ex Palermo è molto seguito in Qatar ed Mls e già a gennaio dovrebbe dire addio alla Serie A per iniziare quella che con ogni probabilità sarà la prossima avventura del ‘Flaco‘. In scadenza il prossimo 30 giugno 2023, Pastore non rientra da tempo nei piani di mister Fonseca che nell’attuale stagione non è mai sceso in campo con i giallorossi.

Situazione in divenire, dunque, con Pastore ad un passo dall’addio alla Capitale: niente Roma, il trequartista pronto a rescindere con la società di Friedkin.