Amazon Prime, come cambiano i costi con l’arrivo della Champions League

Amazon dovrà rivedere i prezzi del proprio abbonamento in vista dell’arrivo della Champions League

Con l’acquisto dei diritti della Champions League dovrà inevitabilmente cambiare anche il piano dell’abbonamento ad Amazon Prime. Il colosso americano, d’altronde, dovrà adattare quanto prima una strategia per fornire le migliori 16 partite del mercoledì sera e la finale della Supercoppa UEFA dal 2021 al 2024 ai suoi clienti. Un passo in avanti importante dopo essersi assicurati già i diritti della Premier League, per la quale Amazon trasmette 20 partite a stagione.

Amazon Prime, come cambiano i costi

Il prezzo di un abbonamento ad Amazon Prime nel Regno Unito attualmente è di 79 sterline all’anno, poco più di 87 euro, altrimenti si può procedere con una sottoscrizione da 7,99 sterline al mese, quasi 9 euro. Diverso l’abbonamento ad Amazon Prime Video (altrimenti incluso, così come in Italia), che può essere sottoscritto anche a 5,99 sterline al mese, poco più di 6 euro. La situazione in Italia è leggermente più economica, dato che l’abbonamento costa 36 euro, cifra aumentata nel 2018, quando il prezzo era fisso a 19,99. Nel 2015, invece, il prezzo era di appena 9,99 e assicurava solo Amazon Prime e Amazon Prime Music: l’avvento di Prime Video ha portato a una modifica dei costi.

Resterà da capire in che modo verranno distribuite le partite, che in Italia prevede parte dei diritti televisivi della UEFA Champions League per il 2021/2022, pronte a essere trasmesse il martedì sera. Le altre sfide sono state assegnate, invece, a DAZN.