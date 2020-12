Calciomercato Juventus, ingaggio da 10 milioni | C’è la firma

La Juventus non sta vivendo un bel momento e le notizie negative arrivano anche dal calciomercato: c’è la beffa, salta il colpaccio

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che non passerà sicuramente un Natale sereno dopo il pesante ko rimediato ieri sera nella sfida contro la Fiorentina per ben 0-3. È la prima sconfitta in questo campionato, ma va ad aggiungersi ai 6 pareggi ottenuti in 13 gare.

Ci sono tante incertezze nel nuovo progetto bianconero e in questi tre mesi non c’è stato un percorso sereno come quello alla quale ci ha abituato solitamente in questi anni. È pur vero però che mancano ancora tante giornate alla fine del campionato per cui tutto è possibile ma c’è bisogno di una svolta da subito.

Calciomercato Juventus, sfuma Alaba: ha detto sì a un’offerta importante del Real Madrid

Intanto, il periodo negativo della Juventus potrebbe riguardare anche il calciomercato, visto che un obiettivo importante dei bianconeri per le prossime sessioni potrebbe presto sfumare. Si tratta di David Alaba, che ha contratto in scadenza con il Bayern Monaco ma potrebbe accasarsi a un’altra big.

Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, infatti, il calciatore austriaco ha ricevuto un’offerta importante dal Real Madrid e avrebbe già detto sì al trasferimento. Il suo nuovo ingaggio con i ‘Blancos’ dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro all’anno.

In questa stagione Alaba ha collezionato 17 presenze tra Bundesliga e Champions League e ha realizzato anche una rete.