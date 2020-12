Calciomercato Milan, un ex Juventus è vicino | I dettagli

Il calciomercato del Milan è attivo sopratutto in difesa e nelle ultime ore sembra viva una ghiotta opportunità di mercato che vedrebbe arrivare un difensore ex Juventus a costo zero

Il Milan continua a lavorare in vista dell’inizio del calciomercato di gennaio. Il ruolo su cui la società vuole intervenire con assoluta priorità è la difesa e sono già stati avviati contatti in Germania e in Francia per due difensori centrali rispettivamente di Schalke 04 e Rennes. Nelle ultime ore, pare che il Milan stia cavalcando un’occasione piuttosto ghiotta per portare a Milano una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Nonostante Maldini e Massara stiano lavorando anche sul fronte offensivo, la difesa rimane il reparto a cui dare la precedenza. I rossoneri si muovono su diversi fronti e potrebbero sfruttare una situazione favorevole per arrivare ad un difensore a costo zero a gennaio: si tratta di Mehdi Benatia, ex Udinese, Roma e Juventus, attualmente di proprietà dell’ Al-Duhail.

Calciomercato Milan, Benatia si può fare | Scoglio ingaggio

Il difensore marocchino non gioca in Serie A dal 2019 e avrebbe voglia di tornare in quello che è stato il campionato che lo ha consacrato. Benatia andrà in scadenza con il club qatariota a gennaio 2021 e la sua voglia di tornare nel calcio che conta potrebbe fare la differenza.

Molti club stanno seguendo Benatia, ma il Milan sembra uno dei più convinti, sopratutto a fronte dell’occasione di mercato che permetterebbe l’acquisto a costo zero. Resta però lo scoglio ingaggio: Benatia percepisce un ingaggio piuttosto elevato e dovrebbe essere disposto a ridurlo per venire incontro alle esigenze del Milan che ha bisogno di un giocatore della sua esperienza e caratura internazionale.