Verona-Inter, Eriksen fuori dai convocati | Il motivo dell’esclusione

Verona-Inter, Christian Eriksen fuori dalla lista dei convocati: il centrocampista è appena rientrato in Danimarca, il motivo

A poche ore dal fischio di inizio tra Verona-Inter, Antonio Conte dovrà fare a meno di Christian Eriksen, che non figura tra i convocati. Il centrocampista ex Tottenham ed Ajax, infatti, è dovuto volare in Danimarca, per una lieta notizia: la moglie è prossima a partorire e proprie in queste ore potrebbe dare alla luce un figlio. La decisione è stata presa in comune accordo tra il calciatore e l’Inter, che attende di assistere al parto.