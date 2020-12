Calciomercato, il PSG cambia tutto | Ecco i nuovi obiettivi

Il PSG è pronto alla rivoluzione: con il nuovo tecnico cambiano anche i piani sul calciomercato. Sorride l’Inter, beffa Juve

Alla vigilia di Natale arriva un fulmine a ciel sereno per Thomas Tuchel, che è stato esonerato dal PSG dopo la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo ottenuta ieri sera: manca solo l’ufficialità. La società ha approfittato di queste due settimane di sosta per effettuare la rivoluzione con il cambio in panchina.

Al suo posto ci sarà Mauricio Pochettino, che è libero da quasi un anno dopo l’esperienza con il Tottenham, con la quale ha conquistato anche una finale di Champions League poi persa contro il Liverpool. Con il suo arrivo potrebbe esserci tanti altri cambiamenti nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato, cambiano i piani del PSG: Icardi può restare, no a Dybala. Eriksen obiettivo primario

Il PSG dunque dovrà rivedere le operazioni della prossima sessione di trasferimenti e insieme al nuovo allenatore potrebbero decidere di puntare su nuovi obiettivi. Per quanto riguarda Mauro Icardi, potrebbe esserci la permanenza con Pochettino: non c’è la certezza ma il bomber piace al tecnico.

Per questo motivo Paulo Dybala non dovrebbe più essere nei piani del PSG, pertanto dovrebbe saltare definitivamente l’idea di scambio con la Juventus proprio per Icardi. Anche l’Inter segue la situazione perché il cambio in panchina può favorire la cessione di Eriksen. Pochettino lo ha già allenato in passato e il danese potrebbe essere uno dei primi obiettivi per gennaio.