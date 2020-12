Calciomercato Inter, nuovo infortunio | Assalto in casa nerazzurra

Sarà un mese di gennaio movimentato in casa Inter con acquisti e cessioni eccellenti: addio possibile con l’assalto della big d’Europa

L’Inter si è catapultata completamente alle dinamiche del campionato di Serie A collezionando risultati importanti dopo l’eliminazione dalla Champions League. Nei prossimi giorni ci potrebbe esserci l’incontro tra Conte e la dirigenza per pianificare il futuro con acquisti e cessioni eccellenti.

Calciomercato Inter, addio Perisic: colpo in attacco

Con l’infortunio di Thorgan Hazard, come svelato dal comunicato ufficiale del Borussia Dortmund, l’idea suggestiva per il club tedesco potrebbe essere quella di Ivan Perisic in prestito fino a giugno. L’esterno croato è stato impiegato col contagocce da Conte: possibile ritorno in Germania per lui dopo l’esperienza al Bayern Monaco.

Così, a sua volta, lo stesso ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, potrebbe avere come idea il profilo di Axel Witsel, già chiuso ai tempi della Juventus. Un innesto funzionale alla mediana di Antonio Conte, che potrebbe dire addio a Vecino e Nainggolan oltre alla cessione immediata di Eriksen.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: le prossime settimane saranno molto decisive.