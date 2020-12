Calciomercato Inter, due per due | Super scambio in Serie A

Si profila all’orizzonte un possibile doppio scambio tra l’Inter e il Torino. A gennaio sono tanti i nomi coinvolti sull’asse tra granata e nerazzurri

Archiviata l’ultima gara del 2020 contro il Verona, la dirigenza dell’Inter è già al lavoro in ottica calciomercato con uno sguardo al futuro. A gennaio infatti la società di Suning potrebbe essere tra le più attive in Serie A andando a puntellare soprattutto difesa e attacco con un centrale da retroguardia a tre ed un vice Lukaku che conosca bene il campionato. In questa ottica potrebbe prendere corpo un maxi affare con il Torino che avrebbe in uscita calciatori graditi a Conte come Armando Izzo e Simone Zaza. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Beffa a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da uomo dei gol impossibili a riserva di lusso | Dybala un anno dopo!

Calciomercato Inter, scambio col Torino: sul piatto Izzo e Zaza

Marotta e soci potrebbero provare ad imbastire uno scambio con la società granata a sua volta interessata ad alcuni interisti. Nello specifico sul piatto delle trattative potrebbero finirci Pinamonti insieme ad uno tra Vecino e Nainggolan. Tutti calciatori fuori dal progetto di Conte per i motivi più disparati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio scambio in Premier | Allegri dice sì

A favorire il tutto potrebbe esserci inoltre la figura di Mino Raiola che in cabina di regia assiste Izzo e Pinamonti che potrebbero essere i due giocatori cardine del possibile affare sull’asse Inter-Torino. Izzo e Zaza sono valutati rispettivamente 25 e 5 milioni di euro, mentre i tre interisti spaziano dai 12 per il giovane attaccante alla decina per Vecino e Nainggolan. L’Inter ad ogni modo proverebbe un doppio scambio con valutazioni alla pari.