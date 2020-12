Calciomercato Juventus, super scambio in Premier | Lo porta Sarri

La Juventus potrebbe concretizzare un’operazione di calciomercato decisamente pesante già a gennaio. Ecco il possibile scambio e perché Maurizio Sarri è fondamentale

L’inizio di stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus è stato particolarmente difficile. L’argentino non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Andrea Pirlo che sta preferendo Alvaro Morata e ovviamente Cristiano Ronaldo. Diversi infortuni hanno, inoltre, condizionato la Joya negli ultimi mesi. Sul mercato, però, potrebbe arrivare una clamorosa cessione già a gennaio. Ecco lo scenario e tutti i dettagli sulla trattativa.

Calciomercato Juventus, occhio allo scambio per Dybala. Sarri fondamentale

L’addio di Paulo Dybala potrebbe portarlo in Premier League e in particolare a vestire la maglia dell’Arsenal. La Joya potrebbe rientrare, infatti, in uno scambio con Pepé, ma i bianconeri preferirebbero Lacazette e in più un conguaglio economico. Un fattore essenziale per la trattative è la presenza di Maurizio Sarri. La posizione di Arteta, infatti, resta a rischio e l’arrivo dell’ex Napoli in Inghilterra è essenziale, in quanto sarebbe proprio lui a spingere per l’arrivo di Dybala. Vedremo se l’operazione decollerà nelle prossime settimane o resterà solo un’idea di mercato.