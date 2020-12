Calciomercato Juventus, vice Morata | Sorpresa in attacco a gennaio

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca del vice Morata. Possibile soluzione dalla Serie A: i dettagli

Non benissimo la Juventus in questa stagione di Serie A. I bianconeri, dopo lo scivolone all’Allianz Stadium contro la Fiorentina (partita persa 3-0), sono lontani dal Milan in vetta alla classifica di ben 10 punti. Per questo motivo, la società studia possibili interventi già nel calciomercato di gennaio, per rinforzare la rosa. Si cerca un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice Morata e il profilo giusto potrebbe essere quello di Leonardo Pavoletti, attaccante di proprietà del Cagliari.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, sì al ritorno | Vuole giocare con Ronaldo!

Calciomercato Juventus, intervento in attacco a gennaio: idea Pavoletti come vice Morata

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e i club si muovono per trovare possibili opportunità. Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus starebbe cercando un rinforzo in attacco per far rifiatare Morata e l’ultima suggestione dei bianconeri porterebbe il nome di Pavoletti del Cagliari.

Il centravanti classe 1988 (un solo gol in questo campionato in 12 presenze) potrebbe lasciare la Sardegna e ritentare l’esperienza in una grande squadra dopo la breve parentesi al Napoli nel 2017. Il giocatore, però, è molto stimato in Serie A e su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Inter e Fiorentina.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, super scambio in Premier | Lo porta Sarri

Da verificare le condizioni fisiche dell’attaccante, che in passato si è dovuto sottoporre ad un doppio intervento chirurgico al ginocchio sinistro a causa della lesione del legamento crociato. Se Pavoletti dovesse dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe affondare il colpo. Possibili novità a breve.

E.T.