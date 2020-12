Calciomercato Juventus, sì al ritorno | Vuole giocare con Ronaldo!

La Juventus si muove già per il prossimo rinforzo di calciomercato: Paratici studia il ritorno di un ex bianconero, cifre e dettagli

Il clamoroso tonfo con la Fiorentina ed i 10 punti di distacco dal Milan portano la Juventus a profonde riflessioni in vista della riapertura del calciomercato di gennaio. Occhi in Spagna, dove un ex giocatore bianconero avrebbe già dato il via libera per vestire ancora la maglia della Juventus: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo tra i pali: c’è il sì

In attesa del primo match del 2021 contro l’Udinese, la Juventus di Pirlo pensa ad un rinforzo di spessore per la porta. Con Buffon vicino al ritiro e le prestazioni deludenti di Szczesny, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il nome caldo per i pali bianconeri è quello di Neto.

Già protagonista in Italia con Fiorentina e Juventus, l’estremo difensore brasiliano avrebbe già dato il suo assenso per il ritorno a Torino. Con l’intoccabile Ter Stegen davanti a sè in quel di Barcellona, Neto può spingere per l’addio con il clamoroso ritorno in bianconero.

Il Barcellona valuta il 31enne portiere almeno 25 milioni, cifra pagata nell’estate 2019 al Valencia. Neto, accostato anche al Milan, vuole tornare a Torino per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo: la Juventus ci prova.