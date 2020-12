Calciomercato, offerta Milan | Primo colpo vicino!

Il Milan infiamma il calciomercato ed è pronto a chiudere per Simakan. Trattativa che potrebbe chiudersi già nella prossima settimana

Il Milan ha chiuso il 2020 da capolista, decisiva la vittoria di ieri nel recupero contro la Lazio che ha permesso di tenere a distanza l’Inter, anche se solo di un punto. Adesso inizia il conto alla rovescia per il calciomercato di gennaio che potrebbe aprire scenari interessanti e il Milan ha necessità di intervenire soprattutto nel reparto difensivo.

Maldini e Massara continuano a non mollare la pista Kabak, difensore turco dello Schalke 04, ma l’interesse del Liverpool insidia i rossoneri che hanno già individuato altre opzioni. Nelle ultime ore, come riportato dall’Equipe, hanno infatti presentato una nuova offerta per Mohamed Simakan.

Calciomercato Milan, nuova offerta per Simakan | pronti 15 milioni

Simakan, francese classe 2000, potrebbe già a gennaio lasciare lo Strasburgo per approdare in Italia. Già nella scorsa sessione di mercato il Milan ci aveva provato con un’offerta, che non ha convinto però i dirigenti del club francese. Adesso Maldini e Massara ci stanno riprovando e sembra che questa volta la trattativa possa concludersi.

Come riportato dall’Equipe i rossoneri avrebbero formulato un’offerta di 15 milioni di euro per arrivare al difensore, che a soli 20 anni potrebbe notevolmente rinforzare un reparto troppo colpito dagli infortuni. L’affare potrebbe andare in porto già nella prossima settimana, quando il calciomercato si accenderà ufficialmente.