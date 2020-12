Calciomercato Juventus, colpo in attacco dalla Premier | Concorrenza del Leeds

Per il proprio calciomercato invernale la Juventus può mettere a segno un colpo dalla Premier League: c’è la concorrenza del Leeds

Adama Traore è un obiettivo della Juventus e per ora c’è da affrontare la concorrenza del Leeds United per poter arrivare allo spagnolo. L’esterno dei Wolves al momento non sta trovando la giusta continuità, ma le sue doti atletiche, soprattutto dal punto di vista della corsa, lo rendono uno dei talenti più interessanti del calcio europeo.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco dalla Premier

Con Andrea Pirlo in cerca di più alternative in attacco, l’arrivo di Traore rappresenterebbe un ottimo colpo anche in prospettiva per la Juventus. Inoltre allo stato attuale le prestazioni di Pedro Neto e di Daniel Podence stanno tenendo l’ala spagnola fuori dai giochi di Nuno, il che agevolerebbe ancora di più l’affare in caso di un’offerta convincente per il giocatore e per la società.

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dei media inglesi, attualmente però il Leeds rappresenta un avversario serio per la Juventus, nonostante i vari acquisti fatti nel corso di quest’estate, da Rodrigo a Moreno, fino a Diego Llorente e Ralphina. Con l’intenzione di rinforzare ancora di più la squadra durante la finestra di calciomercato invernale, non è detto che non riescano a strappare Traore ai bianconeri.