Calciomercato Juventus, colpo per l’attacco | Due ‘sacrificati’

La Juventus pensa al nuovo colpo di calciomercato e mette sul piatto due calciatori per l’attaccante in scadenza: i dettagli

La Juventus ha chiuso il 2020 nel peggiore dei modi perdendo per ben 0-3 in casa con la Fiorentina e cancellando la prestazione con il Parma che solo tre giorni prima aveva ridato sicurezze all’ambiente dopo un momento difficile e ricco di alti e bassi. Ora la vetta dista ben 10 punti e serve un’impresa per vincere in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | I tifosi contro la società

Il decimo scudetto resta comunque l’obiettivo principale di questa nuova stagione, ma oltre a fare un buon filotto di vittorie senza più sbagliare, bisogna anche sperare nei passi falsi di Milan e Inter che intanto hanno preso il volo, anche se con una partita in più.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, sentenza ribaltata | Spettro dimissioni

Calciomercato Juventus, caccia a Depay: sul piatto due giocatori

La Juventus intanto continua a pensare al calciomercato e potrebbe andare a caccia di un colpo importante. Nel mirino dei bianconeri, infatti, potrebbe esserci Memphis Depay, che ha segnato anche allo Stadium nell’ultima Champions League e ha un contratto in scadenza nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio rimpianto | Cambiano i piani di Zhang

Proprio per quest’ultimo motivo, l’occasione potrebbe essere ghiotta già per gennaio e il colpo potrebbe arrivare low cost. Per l’olandese, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il trasferimento a titolo definitivo di De Sciglio e il prestito di Bernardeschi fino a giugno. Per Depay potrebbe essere garantito un contratto fino al 2025 da 5.5 milioni netti all’anno.

Il Lione potrebbe anche accettare questo scambio in modo da liberarsi di un giocatore in scadenza e ottenere due ricambi tra difesa e attacco.