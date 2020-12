Calciomercato Juventus, scambio fra scontenti | Arriva Griezmann!

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona di Ronald Koeman, non è riuscito ancora a brillare in maglia blaugrana e potrebbe lasciare il Camp Nou per approdare alla Juventus di Andrea Pirlo. In ballo infatti, occhio ad un possibile scambio fra stelle scontente

Il calciomercato invernale è alle porte e, mai come quest’anno, saranno gli scambi a dominare sulle trattative in un mondo del calcio piegato dall’emergenza economica collegata a quella sanitaria. In casa Juventus si studiano le soluzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, con qualche innesto adatto al modo di giocare del tecnico bianconero.

Un profilo molto interessante per rimpolpare il reparto avanzato e togliersi un “problema” di natura tattica, sarebbe quello di Antoine Griezmann. Il giocatore francese del Barcellona non sta convincendo in maglia blaugrana e l’addio è più di un’ipotesi. L’ostacolo è dato però dall’ingaggio dell’ex bomber dell’Atletico Madrid, che percepisce uno stipendio di oltre 20 milioni di euro annui.

Calciomercato Juventus, è Dybala la contropartita giusta per Griezmann?

In cambio, in casa Barcellona, potrebbe arrivare Paulo Dybala, finora ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. La Joya, dopo essere stato il protagonista assoluto dello scorso campionato vincendo anche il premio di MVP, quest’anno non ha ancora inciso. Inoltre, attenzione alla questione rinnovo, con Dybala che vorrebbe un ingaggio più vicino ai 20 milioni di euro all’anno che ai 7 che percepisce attualmente.

Inoltre, l’ex attaccante del Palermo, per le sue caratteristiche, potrebbe essere il degno erede di Lionel Messi, destinato a lasciare il Barcellona al termine di questa stagione dopo le vicende burrascose dell’estate da poco trascorsa.