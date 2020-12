Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Assalto in Serie A

Il Milan si gode il primo posto in classifica e pensa già alla sessione invernale di calciomercato: arriverà qualche rinforzo per Stefano Pioli

Un 2020 da incorniciare per il Milan targato Stefano Pioli. L’arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic ha rivoluzionato tutte le dinamiche in casa rossonera: ora il club si gode il primo posto in classifica. Così nella sessione invernale di calciomercato potrebbero arrivare nuovi regali per l’allenatore emiliano, uno dei protagonisti indiscussi dei successi rossoneri.

Calciomercato Milan, idea De Roon per la mediana rossonera

Così svelato dal portale ’90min.com’ il centrocampista olandese dell’Atalanta, Marten de Roon, sarebbe finito nel mirino di due top club d’Europa, come Tottenham e Manchester City. La sua volontà sarebbe anche quella di tornare in Premier League dopo gli anni al Middlesbrough: infine, però, non va trascurata la pista che porta al Milan, che avrebbe bisogno di rinforzi proprio in quella zona di campo.

La società rossonera continua a lavorare senza sosta in vista della seconda parte di stagione: il Milan vuole essere protagonista cercando anche di agguantare lo Scudetto, ma non sarà facile per gli uomini di Pioli. Ma con un Zlatan Ibrahimovic in più, tutto è possibile.

Il futuro di de Roon potrebbe essere lontano da Bergamo con tanti club d’Europa che si sarebbero mossi per arrivare all’olandese.