Milan, una miniera d’oro per Maldini | Theo Hernandez è mostruoso!

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli, si sta confermando come uno dei migliori laterali del campionato italiano e non solo. Anche ieri sera, nella vittoria contro la Lazio, l’ex Real Madrid è andato a segno con un gol fondamentale

Il Milan può sorridere! Il 2020 dei rossoneri, partito con lo sfavore dei pronostici dopo la batosta in chiusura dell’anno precedente contro l’Atalanta, si è dimostrato il miglior anno solare del Diavolo da molto tempo a questa parte. Oltre al lavoro encomiabile di Pioli, all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ed alla crescita di leader come Calhanoglu e Kjaer, il Milan ha trovato, ancora una volta, in Theo Hernandez una certezza assoluta dalla quale ripartire nei prossimi 365 giorni.

Il tabellino dice quattro reti e tre assist per il francese in questo campionato di Serie A, ma non è soltanto una questione di numeri. Attraverso le giocate da campione, e una fase difensiva nettamente migliorata, Theo Hernandez è ormai uno dei laterali di sinistra più forti del calcio europeo.

Calciomercato Milan, gol e leadership | Il valore di Theo Hernandez è inestimabile!

Riuscire a quantificare il valore, in sede di calciomercato, di Theo Hernandez non è assolutamente facile. La pandemia ha ridimensionato, e di molto, le possibilità dei top club europei che avevano messo nel mirino l’ex Real Madrid. Basti pensare al PSG di Al-Khelaifi, costretto, nello scorso mese di settembre, a concludere diverse operazioni in prestito.

Intanto il prezzo del cartellino del classe 1997 continua a crescere ed è davvero difficile riuscire ad immaginare un Milan senza Theo Hernandez. Ipotizzando una potenziale richiesta del club rossonero, potremmo partire da una base di almeno 60 milioni di euro, cifra proibitiva per gran parte delle nobili del calcio del Vecchio Continente.