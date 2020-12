Calciomercato, svolta Messi | Assist dall’allenatore!

Il futuro di Lionel Messi potrebbe prendere una svolta inattesa: niente Inter, il top club lo convince ‘grazie’ al tecnico

In casa Inter si lavora alle prossime operazioni di calciomercato, con la sessione di gennaio ormai alle porte. I nerazzurri, in attesa di tornare in campo per la prima sfida dell’anno contro il Crotone, vedono sempre più lontano il sogno Leo Messi: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Pastorello porta il vice Lukaku | C’è già il piano B

LEGGI ANCHE >>>Inter, che bordate | “Lukaku mezzo leader. Spalletti al posto di Conte!”

Calciomercato Inter, Messi si allontana: lo scenario

È stato il grande sogno dell’estate appena trascorsa ma adesso, il colpo Messi, pare sempre più lontano dalla Serie A e dall’Inter. Il talento argentino, in scadenza con il Barcellona la prossima estate, può trasferirsi in Francia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’approdo di Pochettino al Psg può quindi essere un richiamo importante per Messi, connazionale dell’ex Tottenham e attratto dall’idea di calcio dell’allenatore di Murphy. La stima reciproca può dunque spingere Messi a scegliere la Ligue 1, con l’ultima importante tappa della carriera della ‘Pulga’ argentina con il club di Al-Khelaifi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, di nuovo in Serie A | Derby Inter-Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo sull’esterno | C’è il ‘tifoso’ dalla Germania

Inter che dunque si ritroverebbe tagliata fuori dalla comunque complessa corsa al 10 blaugrana: il futuro di Messi, lontano da Barcellona, può davvero chiamarsi Psg.