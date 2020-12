Calciomercato Juventus, ecco il nuovo Dybala | Lo porta Raiola

La Juventus ha individuato il nuovo Paulo Dybala ed è pronta a far partire l’assalto: lo porta Raiola

Dybala (getty images)La Juventus accende il calciomercato e si muove su più fronti. Non solo l’attaccante, individuato dalla società e Pirlo in Fernando Llorente, ma anche mosse a centrocampo e sulla trequarti per aggiungere qualità al club in vista dei tanti punti da recuperare in campionato su Milan e Inter.

Si pensava che il blitz a Torino di Mino Raiola fosse rivolto a Paul Pogba, vecchio amore mai tramontato della Juventus che cerca di riportarlo in Italia durante ogni sessione di mercato. In realtà le mosse di Raiola erano rivolte ad un altro calciatore che veste già i colori bianconeri ma quelli dell’Udinese e che presto potrebbe cambiare società ma non colori.

Calciomercato Juventus, lavori in corso per De Paul | I dettagli

Si tratta ovviamente di Rodrigo De Paul, identificato dalla società juventina come il nuovo Paulo Dybala. La ‘Joya’ sembra fuori dai radar di Andrea Pirlo e ha iniziato sottotono la stagione. De Paul invece ha iniziato alla grande, confermandosi il vero trascinatore dell’Udinese (3 gol-2 assist).

Mino Raiola ha incontrato Rodrigo De Paul a Torino, riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, dove il calciatore si trovava in ritiro per la sfida con i granata, per portarlo nella sua scuderia. Proprio l’agente potrebbe poi lavorare per il suo approdo alla Juventus che dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Inter. Il fantasista argentino porterebbe una ventata d’aria fresca ai bianconeri e tanto talento.