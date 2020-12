Calciomercato Juventus, il big si allontana | La decisione di Zidane

Uno degli obiettivi della Juventus in ottica calciomercato si allontana dai colori bianconeri. L’ultima decisione di Zinedine Zidane sembra condizione i piani del Real Madrid: ecco i dettagli

Andrea Pirlo è a caccia di un colpo di qualità che possa impreziosire il centrocampo della Juventus. Il club bianconero ha seguito a lungo la situazione di Isco nelle ultime settimane. Il calciatore spagnolo, infatti, è ai margini del Real Madrid, dove ha ottenuto pochissimo spazio nella prima parte di stagione. Il suo futuro resta in bilico, ma l’ultimo parere di Zinedine Zidane potrebbe totalmente cambiare lo scenario.

Calciomercato Juventus, Zidane trattiene Isco: ora cambia tutto

Il futuro di Isco non dovrebbe essere alla Juventus, almeno a gennaio. Il calciatore spagnolo piace non poco ai bianconeri, ma Zidane, nonostante il basso minutaggio concesso al trequartista, secondo quanto riporta ‘Defensa Central’, avrebbe deciso di togliere il centrocampista dal mercato. Almeno fino a giugno, lo spagnolo non dovrebbe quindi lasciare i Blancos, nonostante lui insista per trovare maggiore minutaggio e per l’addio immediato al Real Madrid. Vedremo se prevarrà la volontà del calciatore o quella dell’allenatore che ha sempre riservato parole al miele per Isco.