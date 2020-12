Calciomercato Juventus, attaccante dalla Premier | L’incastro vincente

La pista Raul Jimenez per la Juventus non è ancora tramontata definitivamente: il messicano potrebbe essere liberato dal nuovo arrivo in casa Wolves

La Juventus è alla ricerca di un centravanti per completare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Sullo sfondo c’è sempre Milik, anche se il polacco non è l’unico profilo valutato dalla dirigenza bianconera. Paratici, infatti, l’estate scorsa ha provato ad acquistare anche Raul Jimenez dal Wolverhampton. Uno scenario che poi non si è concretizzato, anche se le cose potrebbero cambiare d’ora in poi. Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, infatti, i Wolves stanno puntando su Gerard Moreno del Villarreal. Lo spagnolo ha una clausola da 40 milioni e il suo eventuale arrivo non è detto che non ‘liberi’ il messicano, che andrebbe poi alla Juve.