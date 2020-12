Calciomercato, Klopp rivela: “Può lasciare il Liverpool”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, sorprende tutti con una rivelazione sul top player: ecco perché potrebbe dire addio

Boxing day in Inghilterra, con la Premier League che come da tradizione scende in campo anche il giorno di Santo Stefano. Il Liverpool di Jurgen Klopp però giocherà domani alle 17:30 contro il West Bromwich penultimo in classifica. Nella conferenza stampa pre-partita l’allenatore dei ‘reds’ svela il motivo per cui un top player potrebbe decidere di lasciare il club.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, svolta Messi | Assist dall’allenatore!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, esonero imminente | Pronto Allegri

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il big si allontana | La decisione di Zidane

Calciomercato Liverpool, Klopp spiega perché Salah potrebbe lasciare il club: Juventus ed Inter attente

Il calciomercato è imprevedibile ed anche un top player come Mohamed Salah potrebbe decidere di cambiare aria. Domani per il Liverpool arriverà una sfida comunque importante che se l’avversario è penultimo in classifica ed il tecnico Jurgen Klopp torna a parlare proprio dell’attaccante egiziano nella conferenza stampa dichiarando: “L’unnica ragione per lasciare il Liverpool sarebbe il meteo. Questo è uno dei più grandi club al mondo, abbiamo uno stadio bellissimo e grandi tifosi. Inoltre abbiamo il colore più bello, il rosso. Non possiamo forzare nessuno a rimanere, ma non vedo perché qualcuno dovrebbe voler partire”.

Comunque il futuro di Salah continua ad essere in dubbio ed ovviamente su di lui mettono gli occhi i più grandi club europei. Ad osservare la situazione in Italia ci sono anche Juventus ed Inter, che facendo parte dei migliori club sognano il colpaccio di mercato con l’egiziano magari nella prossima stagione.