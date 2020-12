Calciomercato Milan, scambio in Spagna | Castillejo porta il difensore

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan e approdare in Spagna attraverso uno scambio con l’Atletico Madrid

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Il direttore tecnico Paolo Maldini, l’estate scorsa non è riuscito a completare la squadra per la mancanza dell’acquisto di un difensore centrale. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare a breve: Samu Castillejo, chiuso da Saelemaekers, potrebbe essere ceduto nell’ambito di uno scambio con l’Atletico Madrid. Lo spagnolo porterebbe il difensore centrale, che sarebbe Stefan Savic.

Milan, Castillejo per Savic: ma spunta anche il centrocampista

Secondo quanto riferito da ‘MilanLive.it‘, la nuova idea in casa Milan è quella di proporre uno scambio con protagonista Castillejo. Lo spagnolo è valutato sui 15 milioni di euro, ma difficilmente arriverà un’offerta del genere e quindi verrebbe utilizzato per arrivare a Stefan Savic, che ha un passato anche tra le fila della Fiorentina. L’Atletico Madrid, per il difensore montenegrino, potrebbe chiedere anche tra i 5 e i 7 milioni di euro di conguaglio economico.

Non solo Savic, nella lista di Maldini ci sarebbe anche l’acquisto di un centrocampista: il nome più gettonato è quello di Hector Herrera, con il quale verrebbe imbastito uno scambio alla pari con Castillejo. Il Milan vorrebbe allo stesso tempo rinforzarsi in alcuni ruoli dove al coperta è corta e ‘liberarsi’ di una seconda linea.