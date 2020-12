Calciomercato Milan, addio a zero | C’è la nuova squadra

Il Milan sta vivendo un momento magico e nel frattempo continua a programmare il prossimo calciomercato: pronto un addio

Sono stati tre mesi straordinari quelli vissuti dal Milan, che ora si gode le festività natalizie in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri sono partiti nel migliore dei modi e ora hanno un vantaggio di un punto sull’Inter e ben 7 sulla Roma che è terza in classifica.

La compagine allenata da Stefano Pioli è partita con l’obiettivo di raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica, ma con questo rendimento può ambire sicuramente a qualcosa di più. La sconfitta in Serie A infatti non arriva ormai dal mese di marzo e mantenendo questo ritmo l’obiettivo può anche cambiare nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan, possibile risoluzione e addio a zero per Musacchio: su di lui c’è il Valencia

La squadra ora sta ricaricando le energie per provare a vivere da protagonista i sei mesi di fuoco che restano tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. La società, invece, sta lavorando per il futuro e inizia a pensare ai possibili colpi di calciomercato sia in entrata che in uscita.

Tra i calciatori pronti a dire addio c’è sicuramente Mateo Musacchio, che non sembra più rientrare nel progetto di Stefano Pioli. Il calciatore potrebbe salutare a gennaio anche attraverso la risoluzione del contratto e quindi a parametro zero. Per lui possibile futuro in Spagna, visto che sulle sue tracce c’è il Valencia.

Nonostante le gare ogni tre giorni, Musacchio non è mai stato impiegato fin qui in questa stagione tra Serie A ed Europa League.