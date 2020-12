Calciomercato Inter, regalo scudetto | Super colpo dalla Premier

L’Inter è in piena lotta per il titolo e la dirigenza pensa già alle prossime sessioni di mercato: dalla Premier torna di moda l’occasione Aguero

Con il 2-1 sul campo del Verona arrivato mercoledì 23 prima della sosta, l’Inter chiude il 2020 con la settima vittoria consecutiva in campionato, come non accadeva dal novembre 2018. 21 punti incamerati che portano i nerazzurri a quota 33 in Serie A ad un passo dal Milan capolista. La squadra di Conte ha infatti saputo ricompattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions mettendo in mostra un’enorme continuità di rendimento in campionato, tornando in piena corsa per il titolo. Al contempo la dirigenza di Suning prepara eventuali ‘regali’ per Antonio Conte per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore salentino. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Aguero nel mirino: il regalo di Suning

Pronto il ritorno di fiamma in casa Inter per Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City che non sta vivendo una grande annata a livello personale. ‘El Kun’ ha il contratto in scadenza 2021 e a giugno sarà libero di accasarsi a parametro zero. Potrebbe essere lui il colpo scudetto, regalo di Suning che dal canto suo non vorrebbe andare oltre un biennale da 8 milioni di euro netti al calciatore.

Agente e intermediari sarebbero al lavoro per l’Inter che quindi metterebbe sul piatto al massimo 12 milioni lordi per due anni per un totale al lordo di 24 milioni sul contratto di Aguero, accostato anche di recente alla Juventus.