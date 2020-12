Calciomercato Inter, Eriksen pedina di scambio | No dall’Inghilterra

Eriksen continua ad essere in uscita tra le fila dell’Inter: proposto lo scambio con il club di Premier League, ma arriva il rifiuto

Nel calciomercato invernale dell’Inter sarà sicuramente importante capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese continua ad essere ai margini del progetto di Antonio Conte e dunque nella lista dei possibili partenti. L’ex Tottenham viene offerto come pedina di scambio ad un club di Premier League, ma arriva il no.

Calciomercato Inter, Eriksen offerto al Leicester: scambio con Tielemans rifiutato

La sessione invernale di calciomercato è alle porte ed in casa Inter si ragiona su quale potrebbe essere il futuro di Christian Eriksen. Il danese non riesce a trovare il giusto feeling con il tecnico nerazzurro Antonio Conte, così sembrerebbe inevitabile la sua partenza. Così nel club interista si cerca di sfruttare la situazione inserendo il centrocampista ex Tottenham come pedina di scambio.

L’obiettivo dell’Inter sarebbe il centrocampista del Leicester, Youri Tielemans, valutato dal club inglese circa 40 milioni di euro. Per convincere le ‘Foxes’ i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto proprio uno scambio con Christian Eriksen, inserendo anche un conguaglio economico di 15 milioni di euro. L’offerta però difficilmente convincerebbe la società inglese, poiché il centrocampista è uno degli uomini fondamentali di Brendan Rodgers. L’unico modo per convincere il Leicester sarebbe un’offerta di 40 milioni cash, che al momento sembrerebbe molto difficile da avanzare.