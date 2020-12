Calciomercato Juventus e Inter, colpo a parametro zero | La decisione

Juventus e Inter continuano a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare ad elementi di assoluto valore

Giorni decisivi per Juventus e Inter, alla ricerca di calciatori funzionali al loro progetto tecnico. Così il colpo potrebbe essere ancora una volta a parametro zero. Sia i bianconeri che i nerazzurri restano molto attivi con idee suggestivi per rinforzare il centrocampo rispettivamente di Pirlo e Conte.

Calciomercato Juventus e Inter, occhio al futuro di Wijnaldum

Georginio Wijnaldum potrebbe dire addio al Liverpool a parametro zero accordandosi così con un altro club prestigioso. Come svelato da Sky Sport i “Reds” avrebbero formulato la proposta per il rinnovo contrattuale: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione ufficiale del centrocampista olandese.

Juventus e Inter continueranno a monitorare la situazione del forte giocatore del Liverpool, che sarebbe anche pronto a lasciare la società inglese in estate. Un colpo da novanta per i due top club d’Italia: in questa stagione Wijnaldum ha collezionato ben 21 presenze complessivamente con Klopp che punta ancora su di lui.

Il suo futuro sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con una decisiva scelta da prendere.