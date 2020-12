Calciomercato Juventus e Milan, colpo di scena | Di nuovo in corsa per il bomber

Calciomercato Juventus e Milan, buone notizie per bianconeri e rossoneri: si riapre la corsa all’attaccante per gennaio

La Juventus, inaspettatamente, vive le vacanze di Natale nelle posizioni di rincalzo della classifica, al sesto posto. Bianconeri chiamati alla rimonta alla ripresa del torneo, con il Milan tra le antagoniste a sorpresa per il titolo. Proprio contro i rossoneri, il 6 gennaio, ci sarà subito uno scontro fondamentale in chiave scudetto. Le due società saranno anche tra le più attive sul mercato e potrebbero sfidarsi per un colpo in attacco.

A entrambe piace e non poco Memphis Depay, occasione importante visto il costo di cartellino di appena 5 milioni fissato dal Lione dato il contratto in scadenza dell’olandese a giugno. A gennaio, le squadre nostrane potrebbero giocare d’anticipo sulla concorrenza. L’assist arriva dal Barcellona, che sembrava in pole ma ha rimandato l’assalto a giugno. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ infatti i blaugrana avrebbero riscontrato buone garanzie nel bomber di scorta Braithwaite.