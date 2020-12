Calciomercato Juventus, scambio con il PSG | Ronaldo e Dybala nell’affare

Scambio tra Juventus e PSG per portare Neymar in bianconero: il brasiliano è in bilico dopo l’arrivo di Mauricio Pochettino a Parigi

La Juventus è sempre molto attenta a come si sviluppano le situazioni dei top player in Europa nei loro club. A volte un cambio d’allenatore può risultare fatale per il futuro di un giocatore: potrebbe essere il caso di Neymar, con il Paris Saint-Germain che ha deciso di esonerare Tuchel per ingaggiare Mauricio Pochettino. L’ex manager degli Spurs potrebbe rivoluzione la rosa parigina e dire addio a Neymar, sul quale c’è anche la Juve che potrebbe imbastire uno scambio.

Juventus, scambio con il PSG per arrivare a Neymar

L’idea sarebbe quella di arrivare a Neymar attraverso uno scambio, proponendo i forti giocatori che ha a disposizione la Juventus. Ne sono tanti, ma chiaramente per uno del calibro del brasiliano servirebbero dei veri e propri pezzi da novanta. I due scelti per lo scambio potrebbero essere Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che lascerebbero i bianconeri per motivi diversi.

Il PSG è da tempo interessato a entrambi, con CR7 che influisce negativamente sul bilancio della Juve coi suoi 31 milioni d’ingaggio a stagione. Dybala, invece, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo: è in scadenza 2022 e senza andrà via nelle prossime sessioni di mercato. Uno scenario che potrebbe anche essere diverso col solo addio di Ronaldo per arrivare a Neymar.