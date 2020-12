Calciomercato Milan, proposta a sorpresa | Musacchio per il bomber!

Il Milan prepara la cessione di Mateo Musacchio che potrebbe rimanere in Serie A: idea scambio per l’attaccante dei capitolini

Il Milan capolista si sta già muovendo per l’imminente riapertura del calciomercato di gennaio, con una priorità su tutte per rinforzare la rosa di Pioli. Spazio ad un nuovo attaccante che possa rimpiazzare ed affiancare Ibrahimovic, fino al termine della stagione. Maldini e Massara pronti a formulare l’offerta: è Musacchio il sacrificato dalla dirigenza rossonera per tentare il colpo in attacco.

Calciomercato Milan, offerto Musacchio: c’è il no!

Un rapporto ormai incrinato, testimoniato dalle ultime parole dell’agente. Musacchio ed il Milan sono ad un passo dal dirsi addio, già a gennaio, quando mancheranno sei mesi alla scadenza del contratto con i rossoneri. L’idea della dirigenza meneghina, dopo la suggestione Genoa, porta ad un tentativo di scambio, in Serie A, con la Lazio.

Nel mirino Felipe Caicedo, cercato da diversi club compresa l’Inter e il cui addio ai bianconcelesti pare un’opzione percorribile. Uno scambio tra l’ex difensore del Villarreal, che piace tanto anche in Liga, ed il bomber 32enne a segno 5 volte in stagione.

Il club di Lotito non parrebbe però interessato, con un secco no alla proposta del Milan che per Musacchio dovrà sondare piste alternative. L’argentino, ormai accantonato da Pioli, è destinato a salutare il ‘Diavolo’ nel 2021.