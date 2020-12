Calciomercato Inter, assalto per Lautaro Martinez | Cifre da capogiro

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe proseguire lontano dall’Inter nei prossimi mesi. Il calciatore è l’oggetto del desiderio di un top club europeo: di seguito tutti i dettagli e le cifre



Lautaro Martinez rappresenta uno dei perni dell’Inter di Antonio Conte. L’attaccante potrebbe essere in partenza la prossima estate, considerando il forte interesse di diversi club internazionali di primissima fascia. Solo alcuni mesi fa si parlava quasi ogni giorno di un possibile approdo al Barcellona. Ora spunta un nuovo club che potrebbe mettere la freccia per l’argentino. Di seguito le ultime novità sul suo futuro e tutti gli ultimi dettagli.

Calciomercato Inter, occhio all’addio di Lautaro Martinez. Il City è in agguato

Il club guidato da Pep Guardiola sembra avere tutta l’intenzione di condurre l’assalto all’attaccante argentino come erede di Sergio Aguero. Per il talento nerazzurro, i Citizens potrebbero mettere sul piatto una cifra da 70 milioni di euro. Al calciatore, invece, andrebbe un ingaggio da vero top player: si parla di 10 milioni l’anno. Dato che si parla di un possibile contratto di cinque anni, in tutto la spesa destinata a Lautaro sarebbe di 120 milioni. Una cifra da capogiro che l’Inter e il calciatore difficilmente potrebbero rifiutare senza pensarci.